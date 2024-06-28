В Yauza Place пройдет вечеринка и церемония награждения премией «Пари на шуме 2.0»

«Мы хотим собрать креативную тусовку в одном месте и поддержать тех, кто двигает музыкальную индустрию. За спортивную часть отвечает баскетбольная команда Dawgs. Участники из восьми медиакоманд сойдутся в битве за призовой фонд», — отметили организаторы.