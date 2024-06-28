В Yauza Place пройдет вечеринка и церемония награждения премией «Пари на шуме 2.0»

6 июля в столичном Yauza Place пройдет церемония награждения музыкальной премией «Пари на шуме 2.0». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.
Помимо церемонии, состоится концерт, вечеринка и баскетбольный турнир. В лайнапе представлены Obladaet, Stas Satori, Lesha Mironov, Romsta и Studio 21.
«Мы хотим собрать креативную тусовку в одном месте и поддержать тех, кто двигает музыкальную индустрию. За спортивную часть отвечает баскетбольная команда Dawgs. Участники из восьми медиакоманд сойдутся в битве за призовой фонд», — отметили организаторы.
Вести премию будет Илья Куруч. Среди экспертов — Федя Букер, Коля Редькин, Никита Забелин, Гоша Карцев и другие.
В рамках «Пари на шуме 2.0» представлены девять номинаций: «Лучший хип-хоп-альбом», «Хип-хоп-трек года», «Битмейкер года», «Лучший электронный артист», «Лучшее промо», «Самый стильный артист», «Диджей года», «Лучшее медиа о музыке», «Лучший музыкальный ивент».