SpaceX построит аппарат для вывода МКС с орбиты

МКС совершает оборот вокруг Земли каждые 90 минут, двигаясь на высоте чуть больше 400 км. За четверть века на ее борту были проведены тысячи научных экспериментов, в цели которых входили как исследование процессов старения человеческого организма, так и разработка новых типов материалов.