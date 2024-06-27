SpaceX построит аппарат для вывода МКС с орбиты

Компания SpaceX займется выведением с орбиты Международной космической станции (МКС) по окончании срока ее эксплуатации, передает Associated Press.
Для этого компания Илона Маска построит специальный аппарат, с помощью которого 430-тонную орбитальную платформу столкнут в Тихий океан. Стоимость работ составит около 850 млн долларов.
Ожидается, что МКС потребуется вывести с орбиты к 2030 году. Первые элементы космической станции были запущены в 1998 году, полноценная эксплуатация с постоянным присутствием людей на борту началась двумя годами позже.
МКС совершает оборот вокруг Земли каждые 90 минут, двигаясь на высоте чуть больше 400 км. За четверть века на ее борту были проведены тысячи научных экспериментов, в цели которых входили как исследование процессов старения человеческого организма, так и разработка новых типов материалов.