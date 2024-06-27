Создатель «Олененка» снимет сериал «Львы» для HBO

Сюжет сериала охватит сорок лет и расскажет о тяжелой истории отношений двух братьев. Как и в своем хите от Netflix, Гэдд сконцентрируется на теме мужественности и связанных с нею проблемах.
«Заказывая на HBO бокс-сеты „Клана Сопрано“, „Прослушки“ или „Оз“ и просматривая их от начала до конца, я переживал самые счастливые моменты своего детства. С тех пор я всегда мечтал работать с HBO и стать частью их легендарного списка сериалов», — заявил Гэдд.
«Я очень благодарен HBO за то, что они дали шанс сериалу, а также Рубену и Нилу (так зовут главных героев будущего сериала. — Прим. ред.), которые, несмотря на то что выросли в тупиковом шотландском городке, были бы просто в восторге от этого! Я не могу дождаться начала съемок», — добавил он.
Мини-сериал «Олененок» основан на личной истории Гадда. Сюжет рассказывает о стендапере-неудачнике Донни, который работает барменом в лондонском пабе. Однажды он решает угостить за счет заведения 40-летнюю Марту Скотт, после чего она начинает приходить в заведение каждый день, навязчиво общаясь с Донни.
В июне женщина, ставшая прототипом Марты, подала в суд на Netflix. Она обвинила стриминговый сервис в клевете, причинении морального вреда, халатности и нарушении ее права на публичность.