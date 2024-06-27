Создатель «Олененка» снимет сериал «Львы» для HBO

«Я очень благодарен HBO за то, что они дали шанс сериалу, а также Рубену и Нилу (так зовут главных героев будущего сериала. — Прим. ред.), которые, несмотря на то что выросли в тупиковом шотландском городке, были бы просто в восторге от этого! Я не могу дождаться начала съемок», — добавил он.