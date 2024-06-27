В Австралии сняли с продажи конфеты с грибами после жалоб потребителей на галлюцинации

Упаковка жевательных конфет призывает «познать мультивселенную», утверждая, что они «настояны на лучшей конопле на Земле (1 грамм на порцию)». При этом на сайте продукта указывалось, что товар не содержит ТГК, КБД и каннабинола (психоактивных веществ, содержащихся в марихуане) и «на 100% легален в Австралии». The Guardian уточняет, что на самом деле конфеты были нелегальны, поскольку входящие в них грибы не одобрены как продукты питания.