В Австралии сняли с продажи конфеты с грибами после жалоб потребителей на галлюцинации

Служба пищевых стандартов Австралии и Новой Зеландии отозвала два вида жевательных конфет Uncle Frog’s с грибами, после того как несколько потребителей попали в больницы. Об этом сообщает The Guardian.
В начале июня в штате Южная Австралия госпитализировали подростка, который потерял сознание после употребления конфет Uncle Frog’s. Пострадавшему оказали помощь, и он пошел на поправку.
Еще не менее пяти человек оказались в больницах в штате Новый Южный Уэльс. Они употребляли конфеты со вкусами cordyceps (кордицепс — род спорыньевых грибов) и lion’s mane (ежовик гребенчатый — гриб семейства герициевых порядка сыроежковых) и почувствовали признаки отравления.
Департамент здравоохранения Нового Южного Уэльса сообщил, что у пострадавших наблюдались такие симптомы, как судороги, непроизвольные подергивания, тревожные галлюцинации, беспокойство, головокружение, потеря сознания, учащенный пульс, тошнота и рвота. Главный санитарный врач штата считает, что причиной стало какое‑то вещество, которое содержится в продукте.
Упаковка жевательных конфет призывает «познать мультивселенную», утверждая, что они «настояны на лучшей конопле на Земле (1 грамм на порцию)». При этом на сайте продукта указывалось, что товар не содержит ТГК, КБД и каннабинола (психоактивных веществ, содержащихся в марихуане) и «на 100% легален в Австралии». The Guardian уточняет, что на самом деле конфеты были нелегальны, поскольку входящие в них грибы не одобрены как продукты питания.
Производитель также утверждал, что конфеты со вкусом кордицепса якобы обеспечивают «естественную энергию и силу», а со вкусом ежовика якобы поддерживают «память и концентрацию внимания».
Конфеты Uncle Frog’s, произведенные в США, распространяла компания Oz Brands, созданная в 2021 году. До 12 июня в Австралии также была зарегистрирована фирма Uncle Frog. Директором обеих указан Рохан Бандил.
В комментарии журналистам он выразил сожаление, что люди пострадали из‑за употребления конфет. «Мы просто хотели привезти продукт и продавать его на австралийском рынке, поскольку аналогичные товары пользуются огромным успехом на мировом рынке», — отметил он.
По словам Бандила, продажи конфет и все будущие заказы на них отменены. Компания выпустила уведомление об отзыве в течение часа, после того как с ней связались власти, заявил директор Uncle Frog.