Роcарио Доусон и Энн Дауд сыграют в мультсериале «Терминатор Зеро»

Росарио Доусон и Энн Дауд присоединились к актерскому составу «Терминатора Зеро», нового анимационного сериала Netflix, премьера которого состоится 29 августа. Об этом рассказал Deadline.
Доусон («Асока», «Город грехов») сыграет Кокоро, продвинутый ИИ, который станет японским аналогом Скайнет. Дауд («Рассказ служанки», «Реинкарнация») исполнит роль Пророка, лидера человеческого сопротивления.
К актерскому составу также присоединился Андре Холланд («Лунный свет», «Больница Никербокер») в роли Малкольма Ли, гениального программиста и отца троих детей, которого преследуют пророческие кошмары об апокалиптическом будущем. Соноя Мидзуно («Разрабы», «Из машины») озвучит Эйко, бойца сопротивления, отправленного в прошлое, чтобы помешать Малкольму запустить Кокоро.
Восьмисерийный сериал, созданный японской анимационной студией Production IG («Призрак в доспехах»), станет частью вселенной Терминатора, но будет сосредоточен вокруг новых персонажей. Это будет первый анимационный проект в истории франшизы.
Действие шоу разворачивается в двух временных периодах. В 2022 году, когда борьба между машинами и людьми длится уже несколько десятилетий, и в 1997 году, когда Скайнет обрел самосознание.
Шоураннером проекта станет Маттсон Томлин, сценарист второй части «Бэтмена» Мэтта Ривза. Режиссером выступит Масаси Кудо.