На Мальдивах министра окружающей среды задержали по подозрению в черной магии

Полиция Мальдивской Республики задержала министра окружающей среды Фатимат Шамназ Али Салим по обвинению в практике черной магии. Об этом рассказало местное издание plus.mv.
По информации издания, министра обвиняют в проведении магических ритуалов с целью нанести вред президенту Мохамеду Муиззу. По делу задержаны еще два человека.
Официальные источники пока не подтвердили эти сведения, а помощник комиссара полиции Ахмед Шифан отказался сообщать подробности по делу, сославшись на тайну следствия.
На Мальдивах колдовство не является уголовным преступлением, однако, согласно Уголовному кодексу, может повлечь за собой 6-месячное тюремное заключение. Жители Мальдивского архипелага широко практикуют различные традиционные обряды, чтобы навести проклятие на недоброжелателей.