На Мальдивах министра окружающей среды задержали по подозрению в черной магии

На Мальдивах колдовство не является уголовным преступлением, однако, согласно Уголовному кодексу, может повлечь за собой 6-месячное тюремное заключение. Жители Мальдивского архипелага широко практикуют различные традиционные обряды, чтобы навести проклятие на недоброжелателей.