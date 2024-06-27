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На Мальдивах министра окружающей среды задержали по подозрению в черной магии

Сегодня в 16:55
Фото: Ann_Milovidova/Pixabay

Полиция Мальдивской Республики задержала министра окружающей среды Фатимат Шамназ Али Салим по обвинению в практике черной магии. Об этом рассказало местное издание plus.mv.

По информации издания, министра обвиняют в проведении магических ритуалов с целью нанести вред президенту Мохамеду Муиззу. По делу задержаны еще два человека.

Официальные источники пока не подтвердили эти сведения, а помощник комиссара полиции Ахмед Шифан отказался сообщать подробности по делу, сославшись на тайну следствия.

На Мальдивах колдовство не является уголовным преступлением, однако, согласно Уголовному кодексу, может повлечь за собой 6-месячное тюремное заключение. Жители Мальдивского архипелага широко практикуют различные традиционные обряды, чтобы навести проклятие на недоброжелателей.

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