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В Самаре оштрафовали блогера за флешмоб с двадцатью Человеками-пауками, которые пели «Я русский»

Сегодня в 16:50
Фото: Stem List/Unsplash

Ленинский районный суд Самары оштрафовал местного блогера Илью Кулагина на 10 тыс. рублей за флешмоб с двадцатью Человеками-пауками. Об этом сообщается на сайте суда.

Блогера признали виновным в организации массовой акции с нарушением общественного порядка (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ). Свою вину он не признал.

В суде отметили, что речь идет о шествии Человеков-пауков под песню Шамана «Я русский», которое Кулагин организовал в честь дня рождения фуд-холла Picture’s.

В карточке подчеркивается, что блогер по предложению директора Picture’s Антона Точенова взял на себя обязанности по рекламе на бартерной основе. По словам Точенова, о деталях акции он не знал.

По мнению суда, участники акции создали помехи движению пешеходов и велосипедистов. Некоторые свидетели, среди которых были участники добровольной народной дружины, подтвердили, что переодетые «Человеки-пауки» создавали помехи на дорогах.

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