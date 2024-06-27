Дом Мэрилин Монро в Лос-Анджелесе спасли от сноса, признав его достопримечательностью

Владельцы подали в суд на город, обвиняя чиновников в «закулисных махинациях», и 13 августа должно состояться судебное разбирательство по этому делу. В иске владельцы утверждают, что дом был существенно изменен, и в нем не осталось никаких свидетельств того времени, когда в нем жила Монро, поэтому он не соответствует критериям исторического памятника. В иске также говорится, что несколько соседских групп и поместье Монро не поддержали присвоение дому исторического статуса.