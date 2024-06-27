Бездомный нашел 2000 евро и отнес их в полицию. Пользователи собрали для него 34 000

33-летний мужчина заметил бумажник на Центральном вокзале Амстердама, где искал пустые банки и бутылки, чтобы сдать их в переработку и заработать денег. Когда он увидел, что в кошельке крупная сумма, он посчитал, что владельцы могут в этих деньгах действительно нуждаться. «Возможно, кто‑то сохранил деньги для своего ребенка», — подумал он.