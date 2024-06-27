События новой «Фантастической четверки» развернутся в 60-е годы и не коснутся основной вселенной MCU

«Это историческая картина. Мы выпустили иллюстрацию, на которой Джонни Шторм летит в воздухе, изображая символ 4, а в углу изображения — городской пейзаж. И многие догадливые зрители заметили, что он не похож на Нью-Йорк, который мы знаем, или на Нью-Йорк, существовавший в 60-е годы в нашем мире. Это справедливые наблюдения», — поделился продюсер.