События новой «Фантастической четверки» развернутся в 60-е годы и не коснутся основной вселенной MCU

Кевин Файги подтвердил, что действие предстоящего фильма «Фантастическая четверка» будет происходить в 1960-х годах и не будет частью основной кинематографической вселенной Marvel.
В недавнем эпизоде официального подкаста Marvel президент студии рассказал о предстоящих проектах и признался, что больше всего он рад новому фильму о «Фантастической четверке».
«Это историческая картина. Мы выпустили иллюстрацию, на которой Джонни Шторм летит в воздухе, изображая символ 4, а в углу изображения — городской пейзаж. И многие догадливые зрители заметили, что он не похож на Нью-Йорк, который мы знаем, или на Нью-Йорк, существовавший в 60-е годы в нашем мире. Это справедливые наблюдения», — поделился продюсер.
Судя по словам Файги, события ленты не будут происходить в нашем мире и не коснутся основной кинематографической вселенной Marvel, в которой развивался сюжет фильмов «Капитан Марвел», «Черная Пантера», «Первый мститель» и других.
Ранее в этом году Marvel подтвердила основной актерский состав предстоящего фильма. Педро Паскаль исполнит Рида Ричардса (он же Мистер Фантастик), а Ванесса Кирби сыграет роль Сью Сторм (Невидимая леди). Брата Сью Джонни Шторма (он же Человек-факел) сыграет Джозеф Куинн из «Очень странных дел», а звезда «Медведя» Эбон Мосс-Бахрах исполнит роль Бена Гримма (Существо). Премьера проекта намечена на 25 июля 2025 года.