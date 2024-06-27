«Таскали по коридорам и раздевали»: Пэрис Хилтон призвала защитить детей в школах-интернатах

По ее словам, зачастую молодежные интернаты больше заботятся о прибыли, чем о безопасности детей. «Это означает, что они пытаются потратить как можно меньше денег, а сотрудники, которых они нанимают, — это люди, не прошедшие проверку, люди, которых не должно быть рядом с детьми», — заявила Хилтон.