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«Таскали по коридорам и раздевали»: Пэрис Хилтон призвала защитить детей в школах-интернатах

Сегодня в 16:29
Фото: Purple Pictures

Пэрис Хилтон выступила в Конгрессе с призывом остановить жестокое обращение с детьми в интернатах. Ее слова передает Independent.

По словам звезды, во время пребывания в интернатах она подвергалась сексуализированному насилию. Хилтон рассказала, как в 16 лет ее вытащили из постели дома и отвезли в первый из четырех интернатов, в которых она в итоге оказалась.

«Эти программы обещали исцеление, рост и поддержку, но вместо этого в течение двух лет мне не позволяли говорить, свободно двигаться и даже смотреть в окно. Меня насильно кормили лекарствами и подвергали сексуализированному насилию со стороны персонала. Меня насильно удерживали, таскали по коридорам, раздевали догола и бросали в одиночную камеру», — сказала она.

Хилтон подчеркнула, что ей было так больно от этого, что она создала себе фантастическую жизнь куклы Барби: «Это был персонаж, который я надела как маску, чтобы защитить себя».

Она призвала конгресс принять закон о прекращении жестокого обращения с детьми в детских учреждениях, который создаст федеральную рабочую группу по программам интернатов. Она представит рекомендации по улучшению безопасности и лечения детей, размещенных по интернатным программам.

По ее словам, зачастую молодежные интернаты больше заботятся о прибыли, чем о безопасности детей. «Это означает, что они пытаются потратить как можно меньше денег, а сотрудники, которых они нанимают, — это люди, не прошедшие проверку, люди, которых не должно быть рядом с детьми», — заявила Хилтон.

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