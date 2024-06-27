Грузинский парламент одобрил в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ*

Депутаты грузинского парламента одобрили в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ*, сообщает Первый канал Грузинского телевидения.
На заседании не присутствовали представители оппозиции, которые объявили бойкот в знак протеста. Изменения поддержали 78 депутатов, против не выступил никто.
Законодательный пакет, разработанный правящей партией «Грузинская мечта», состоит из 19 законопроектов. Основной — «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних».
Пакет законопроектов предполагает следующие запреты:
- на регистрацию однополых браков и отношений;
- на усыновление детей ЛГБТ-людьми;
- на марши и шествия, направленные на популяризацию идентификации человека с другим полом, однополых отношений или инцеста;
- на указание в документах пола, отличного от биологического;
- на операции и другие медицинские манипуляции, направленные на транспереход;
- признание недействительными правил всех государственных или частных учреждений, «направленных на нивелирование биологического пола человека», например запретов на использование слов «отец» и «мать».
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.