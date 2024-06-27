Грузинский парламент одобрил в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ*

В мае парламент Грузии на фоне масштабных протестов принял закон об иноагентах, который раскритиковали европейские и американские чиновники. Недавно глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС «закроет дверь» для Грузии, если ее власти продолжат свою политику.