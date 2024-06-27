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Грузинский парламент одобрил в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ*

Сегодня в 14:36
Фото: Diego Delso

Депутаты грузинского парламента одобрили в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ*, сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

На заседании не присутствовали представители оппозиции, которые объявили бойкот в знак протеста. Изменения поддержали 78 депутатов, против не выступил никто.

Законодательный пакет, разработанный правящей партией «Грузинская мечта», состоит из 19 законопроектов. Основной — «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних».

Пакет законопроектов предполагает следующие запреты:

  • на регистрацию однополых браков и отношений;
  • на усыновление детей ЛГБТ-людьми;
  • на марши и шествия, направленные на популяризацию идентификации человека с другим полом, однополых отношений или инцеста;
  • на указание в документах пола, отличного от биологического;
  • на операции и другие медицинские манипуляции, направленные на транспереход;
  • признание недействительными правил всех государственных или частных учреждений, «направленных на нивелирование биологического пола человека», например запретов на использование слов «отец» и «мать».

В мае парламент Грузии на фоне масштабных протестов принял закон об иноагентах, который раскритиковали европейские и американские чиновники. Недавно глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС «закроет дверь» для Грузии, если ее власти продолжат свою политику.

* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.

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