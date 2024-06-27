В России готовят законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Замминистра юстиции Всеволод Вуколов рассказал о подготовке законопроекта, запрещающего идеологию чайлдфри. По мнению чиновника, такая идеология имеет экстремистскую направленность.
«Что касается вопросов, связанных с идеологией. Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения чайлдфри, когда кто‑то говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Таких идеологий, так сказать, экстремистской направленности, сегодня много», — сказал он на сессии «Семья: сохранить, нельзя потерять» на Петербургском международном юридическом форуме.
Замминистра юстиции считает, что нужно строить законодательную систему, которая противостояла бы «всем этим течениям» в России и других странах, которые разделяют такие же ценности. Соответствующие законопроекты будут прорабатывать с экспертным сообществом, отметил Вуколов.
«Эти законы должны прорабатываться, продвигаться. И они должны быть инструментами для того, чтобы защитить наши ценности. Вот в чем состоит основная задача», — заявил чиновник.
В ноябре прошлого года Верховный суд России запретил международное общественное движение ЛГБТ*, признав его экстремистской организацией. В судебном решении, которое появилось позже в СМИ, утверждается, что движение ЛГБТ существует в России с 1984 года, «пропагандирует идеологию разрушения традиционных ценностей», а его участников объединяет, в частности, использование феминитивов.
В июне 2024-го замглавы Минюста Олег Свириденко дал еще одно объяснение, почему движение ЛГБТ признали экстремистским. По его словам, представители ЛГБТ легко вовлекаются в экстремистскую деятельность, которая проявляется в форме «гендерного экстремизма» и «гей-национализма».
«В этих всех действиях содержатся призывы к открытой гендерной войне. Таким образом, анализ всех имеющихся материалов и доказательств позволил Минюсту России прийти к выводу, что основой объединяющей международное ЛГБТ-сообщество является идеология, разрушающая моральные устои российского общества», — заявил чиновник.
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.