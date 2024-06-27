Член СПЧ предложил признать некоторые эмодзи экстремистскими

На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) предложили признать некоторые эмодзи экстремистским контентом. Об этом сообщает «Фонтанка».
С такой идеей выступила член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России и глава АНО «Белый интернет» Элина Сидоренко. О каких эмодзи идет речь, не уточняется.
«Беларусь была первой страной, которая официально признала некоторые эмодзи экстремистским контентом. Мы сегодня к этому пока не подошли, но основания для такого рода вещей у нас есть. На сегодня ни у кого нет сомнений, что перепост общественно опасен. Но с эмодзи такая же ведь история», — сказала она.
По словам Сидоренко, некоторые картинки «могут носить радикальный характер» и за них необходимо предусмотреть юридическую ответственность.
«Экстремистский контент чаще всего носит пограничный характер, языковые модели не всегда помогают. Это значит: плохо, но легально. И в этом сегменте выстраивается основная система пропаганды, виктимизация молодежи осуществляется», — пояснила Сидоренко.
В январе депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил заблокировать около двух десятков эмодзи, поскольку они «пропагандируют нетрадиционные ценности». Он уточнил, о каких именно изображениях речь, — «однополые пары с детьми, целующиеся мужчины и женщины, беременный мужчина, мужчина-невеста с усами, бородатые женщины и так далее».