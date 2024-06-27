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Член СПЧ предложил признать некоторые эмодзи экстремистскими

Сегодня в 13:51
Фото: Domingo Alvarez E/Unsplash

На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) предложили признать некоторые эмодзи экстремистским контентом. Об этом сообщает «Фонтанка».

С такой идеей выступила член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России и глава АНО «Белый интернет» Элина Сидоренко. О каких эмодзи идет речь, не уточняется.

«Беларусь была первой страной, которая официально признала некоторые эмодзи экстремистским контентом. Мы сегодня к этому пока не подошли, но основания для такого рода вещей у нас есть. На сегодня ни у кого нет сомнений, что перепост общественно опасен. Но с эмодзи такая же ведь история», — сказала она.

По словам Сидоренко, некоторые картинки «могут носить радикальный характер» и за них необходимо предусмотреть юридическую ответственность.

«Экстремистский контент чаще всего носит пограничный характер, языковые модели не всегда помогают. Это значит: плохо, но легально. И в этом сегменте выстраивается основная система пропаганды, виктимизация молодежи осуществляется», — пояснила Сидоренко.

В январе депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил заблокировать около двух десятков эмодзи, поскольку они «пропагандируют нетрадиционные ценности». Он уточнил, о каких именно изображениях речь, — «однополые пары с детьми, целующиеся мужчины и женщины, беременный мужчина, мужчина-невеста с усами, бородатые женщины и так далее».

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