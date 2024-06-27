Создатели сериала «Калимба» раскрыли замысел проекта в видеоподкасте

В Okko появился спецэпизод видеоподкаста «Художественный смысл», посвященный психологическому триллеру «Калимба». Команда сериала вместе с кинокритиком Романом Черкасовым и генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым обсудила съемки проекта, заложенные в него смыслы, смену жанра в середине сезона и реакции зрителей.
Выход подкаста приурочен к премьере финальной серии «Калимбы». Шоу рассказывает о психологическом эксперименте, который проводит профессор Мещерский. Он собирает в замкнутом пространстве жертв и их обидчиков, надевая на них браслеты, которые бьют током в случае неповиновения. Эксперимент должен был продлиться не больше 15 дней, но со временем мотивы профессора становятся все менее понятными, в том числе и для него самого.
Роль профессора Мещерского исполнил Федор Бондарчук. С ним на экране появляются Алена Михайлова, Сергей Гармаш, Петр Скворцов, Елизавета Шакира, Сергей Горошко, Константин Плотников и Юлия Волкова. Горошко, Волкова и Скворцов — вместе с режиссером Нурбеком Эгеном и шоураннером Романом Новиковым — приняли участие в спецэпизоде «Художественного смысла».
В конце каждой серии «Калимбы» на экране появляется QR-код, который ведет на проект «Псипросвет» благотворительного фонда «Просто люди» — его специалисты оказывают помощь людям с психическими расстройствами.
Первый эпизод сериала представили на фестивале контента стриминговых платформ Original+. Там проект получил три награды: за самый ожидаемый проект и оригинального актера (Федор Бондарчук), а также спецприз от жюри СМИ за лучший сериал фестиваля.