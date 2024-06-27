Создатели сериала «Калимба» раскрыли замысел проекта в видеоподкасте

Выход подкаста приурочен к премьере финальной серии «Калимбы». Шоу рассказывает о психологическом эксперименте, который проводит профессор Мещерский. Он собирает в замкнутом пространстве жертв и их обидчиков, надевая на них браслеты, которые бьют током в случае неповиновения. Эксперимент должен был продлиться не больше 15 дней, но со временем мотивы профессора становятся все менее понятными, в том числе и для него самого.