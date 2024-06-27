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Минюст предложил закрепить в толковом словаре понятие «традиционные ценности»

Сегодня в 13:15
Фото: Syd Wachs/Unsplash

Заместитель министра юстиции РФ Всеволод Вуколов предложил закрепить в толковом словаре русского языка понятие «традиционные ценности». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время необходимо определиться с понятиями традиционных ценностей. Он отметил, что к работе над этим уже привлечены специалисты научной сферы.

«Мы двигаемся в сторону закрепления их в нормативном словаре государственного языка в рамках толкового словаря. И мы работаем над проектом указа президента», — сказал Вуколов.

В мае стало известно, что имя Бейонсе добавят во французский словарь Larousse. В нем Бейонсе значится как имя собственное. Вот что гласит описание: «американская певица в жанре R’n’B и поп-музыки».

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