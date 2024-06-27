Бастрыкин: около 10 тыс. мигрантов отправили на военную операцию

Российские правоохранители в ходе рейдов принудительно поставили на воинский учет 30 тыс. мигрантов, получивших гражданство, из них 10 тыс. отправили на военную операцию на территории Украины. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
«Мы нашли, знаете, такую фишку, которая привела к тому, что мигранты стали потихонечку покидать Россию. В чем эта фишка заключается: мы стали реализовывать положения Конституции и наших законов о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и в случае необходимости принять участие в специальной военной операции», — цитирует его слова РБК.
«Мы более 30 тыс. уже отловили получивших гражданство, но не желающих встать на учет, поставили на учет и уже порядка 10 тыс. из них направлены в зону специальной военной операции», — сказал Бастрыкин.
По его словам, мигранты нужны в зоне боевых действий для рытья окопов и создания укреплений. «Они сегодня пополняют ряды наших тыловых подразделений», — заявил глава СК. Он отметил, что точное число иностранцев, находящихся в России, остается неизвестным.
Сообщения о рейдах на мигрантов периодически появляются с конца прошлого года. В ноябре и декабре прошлого года, а также в марте нынешнего, полицейские приходили на склады Wildberries в поиске тех, кто не встал на воинский учет. В октябре 2023-го в подмосковных Котельниках ОМОН совершил рейд на мечеть и забрал в военкомат прихожан. Среди них был финалист шоу «Перепой звезду» Мамут Усеинов, которого в итоге направили в воинскую часть.