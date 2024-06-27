Бастрыкин: около 10 тыс. мигрантов отправили на военную операцию

Сообщения о рейдах на мигрантов периодически появляются с конца прошлого года. В ноябре и декабре прошлого года, а также в марте нынешнего, полицейские приходили на склады Wildberries в поиске тех, кто не встал на воинский учет. В октябре 2023-го в подмосковных Котельниках ОМОН совершил рейд на мечеть и забрал в военкомат прихожан. Среди них был финалист шоу «Перепой звезду» Мамут Усеинов, которого в итоге направили в воинскую часть.