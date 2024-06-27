Селин Дион показала последствия синдрома мышечной скованности

В документальном фильме «Я: Селин Дион» показали кадры борьбы певицы с синдромом жесткого человека.
На опубликованных кадрах певица страдает от сильного спазма во время сеанса физиотерапии. Лежа на столе на боку, Дион замирает и начинает плакать, слегка покачиваясь.
В этот момент физиотерапевт уговаривает артистку пережить спазм и просит ее сжать его руку, если ей больно. Он также замечает, что она дышит странно, и дает ей назальный спрей. При этом Дион успокаивает всех находящихся в комнате, говоря: «Я в порядке».
Симптомы синдрома включают в себя скованность в туловище и конечностях, а также сильные приступы мышечных спазмов. Спазмы могут возникать произвольно или провоцироваться определенными раздражителями, включая громкие звуки, прикосновения или эмоциональные переживания.
Ранее Селин рассказала в своих соцсетях, как болезнь влияет на ее жизнь. По словам певицы, из‑за спазмов у нее возникали трудности при ходьбе. Еще она не могла полноценно пользоваться голосовыми связками, чтобы петь как раньше. Сестра певицы поделилась, что та больше не контролирует свои мышцы.