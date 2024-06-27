Селин Дион показала последствия синдрома мышечной скованности

Ранее Селин рассказала в своих соцсетях, как болезнь влияет на ее жизнь. По словам певицы, из‑за спазмов у нее возникали трудности при ходьбе. Еще она не могла полноценно пользоваться голосовыми связками, чтобы петь как раньше. Сестра певицы поделилась, что та больше не контролирует свои мышцы.