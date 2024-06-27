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Селин Дион показала последствия синдрома мышечной скованности

Сегодня в 11:21
Фото: Cindy Ord/Getty Images

В документальном фильме «Я: Селин Дион» показали кадры борьбы певицы с синдромом жесткого человека.

На опубликованных кадрах певица страдает от сильного спазма во время сеанса физиотерапии. Лежа на столе на боку, Дион замирает и начинает плакать, слегка покачиваясь.

В этот момент физиотерапевт уговаривает артистку пережить спазм и просит ее сжать его руку, если ей больно. Он также замечает, что она дышит странно, и дает ей назальный спрей. При этом Дион успокаивает всех находящихся в комнате, говоря: «Я в порядке».

Симптомы синдрома включают в себя скованность в туловище и конечностях, а также сильные приступы мышечных спазмов. Спазмы могут возникать произвольно или провоцироваться определенными раздражителями, включая громкие звуки, прикосновения или эмоциональные переживания.

О диагнозе Селин стало известно в декабре 2022 года. Из‑за этого турне «Courage», намеченное на весну 2023-го, было перенесено на 2024-й, а затем и вовсе отменено.

Ранее Селин рассказала в своих соцсетях, как болезнь влияет на ее жизнь. По словам певицы, из‑за спазмов у нее возникали трудности при ходьбе. Еще она не могла полноценно пользоваться голосовыми связками, чтобы петь как раньше. Сестра певицы поделилась, что та больше не контролирует свои мышцы.

Подробности по теме
Селин Дион больше не контролирует свои мышцы из‑за синдрома жесткого человека
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