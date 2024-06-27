Рисунок для обложки первой книги о Гарри Поттере продали на аукционе за 1,9 млн долларов

Оригинальная акварельная иллюстрация для обложки первого издания книги «Гарри Поттер и философский камень» ушла с молотка за 1,9 млн долларов. Она стала самым дорогим предметом, связанным с франшизой о юном волшебнике, когда‑либо проданным на аукционе, сообщает Би-би-си.
Торги, которые проводил аукционный дом Sotheby’s, продлились 10 минут. Финальная ставка превысила ожидаемую цену в три раза. Личность покупателя не разглашается.
Иллюстрация была создана в 1997 году и впервые визуализировала Гарри Поттера и его волшебный мир. Автору — художнику Томасу Тейлору — было всего 23 года, когда он нарисовал обложку. На создание работы ему потребовалось два дня.
На иллюстрации юный волшебник изображен перед Хогвартс-экспрессом — поездом, который должен доставить его в школу магии. Рисунок создан концентрированными акварельными красками и черным карандашом, которым нарисованы контуры.
Впервые обложку продали на аукционе в 2001 году, еще до завершения серии книг. Тогда ее цена составила 85 750 фунтов стерлингов (около 108 000 долларов по текущему курсу). Разница в аукционной стоимости по сравнению с 2001 годом отражает, насколько популярным стало творение Джоан Роулинг, считают в Sotheby’s.