«Настоящую Марту» из «Олененка» обвинили в преследовании шотландского политика

Скандальный шотландский политик и телеведущий Джордж Гэллоуэй рассказал, что в конце 1980-х его преследовала «настоящая Марта» из «Олененка» Фиона Харви.
По его словам, он звонила ему «сотни раз» и «появлялась, наверное, сотни раз в самых неподходящих местах». «В моем офисе, где бы она ни обнаруживала нас, меня, моих сотрудников и мое окружение, она врывалась туда», — добавил он, сказав, что это началось, когда он только был избран членом парламента от Глазго Хиллхед.
На вопрос Пирса Моргана, угрожала ли ему когда‑нибудь Харви, он ответил нет, но признал, что иногда боялся, что она причинит ему вред.
«Да, я думаю, когда кто‑то одержим, вы всегда боитесь, что одержимость может принять неожиданный и потенциально опасный оборот, но она никогда не причиняла мне вреда и не угрожала», — сказал он.
«Олененок» — мини-сериал Ричарда Гадда, основанный на его личной истории. Сюжет рассказывает о стендапере-неудачнике Донни, который работает барменом в лондонском пабе. Однажды он решает угостить за счет заведения 40-летнюю Марту Скотт, после чего она начинает приходить в заведение каждый день, навязчиво общаясь с Донни.
В мае «настоящая Марта» дала первое интервью. В нем она заявила, что собирается судиться с Netflix и Ричардом Гаддом из‑за клеветы.