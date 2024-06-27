«Настоящую Марту» из «Олененка» обвинили в преследовании шотландского политика

По его словам, он звонила ему «сотни раз» и «появлялась, наверное, сотни раз в самых неподходящих местах». «В моем офисе, где бы она ни обнаруживала нас, меня, моих сотрудников и мое окружение, она врывалась туда», — добавил он, сказав, что это началось, когда он только был избран членом парламента от Глазго Хиллхед.