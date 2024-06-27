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При сходе с рельсов поезда в Коми погибли три человека

Сегодня в 09:57
Фото: Коми - это Ж/Telegram
Обновлено сегодня в 16:29

На месте крушения поезда нашли тело третьего погибшего, сообщили в транспортном управлении СК. По информации Baza, погибшая — 16-летняя девочка, которая ехала на поезде в Пензу к родителям.

На месте схода с рельсов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск в Коми обнаружены тела двух человек. Еще одного пассажира пока не могут найти, сообщают РЖД.

В компании отметили, что семьи погибших получат по 2 млн 25 тыс. рублей страховых выплат и по 2 млн рублей дополнительно от РЖД. Пострадавшим, попавшим в больницу, выплатят по 1 млн рублей, остальным пострадавшим — по 500 тыс.

В РЖД выразили соболезнования родным и близким погибших и сообщили о содействии следствию в установлении деталей происшествия.

Вечером 26 июня на перегоне в Коми с рельсов сошли девять вагонов поезда № 511. По данным Минздрава, пострадали 40 человек из 232 пассажиров поезда. В РЖД предварительной причиной аварии назвали «подмыв полотна в результате обильных осадков».

Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (часть 1 статьи 263 УК).

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