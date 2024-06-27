При сходе с рельсов поезда в Коми погибли три человека

На месте схода с рельсов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск в Коми обнаружены тела двух человек. Еще одного пассажира пока не могут найти, сообщают РЖД.
В компании отметили, что семьи погибших получат по 2 млн 25 тыс. рублей страховых выплат и по 2 млн рублей дополнительно от РЖД. Пострадавшим, попавшим в больницу, выплатят по 1 млн рублей, остальным пострадавшим — по 500 тыс.
В РЖД выразили соболезнования родным и близким погибших и сообщили о содействии следствию в установлении деталей происшествия.
Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (часть 1 статьи 263 УК).