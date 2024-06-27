В Техасе выросла детская смертность после введения запрета на аборты

В Техасе резко увеличилась смертность младенцев и новорожденных после введения запрета на аборты на ранних сроках беременности. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале JAMA Pediatrics.
Закон штата запрещает аборты сразу после обнаружения сердцебиения плода, что может произойти уже в пять недель. Он также не предусматривает исключений для врожденных аномалий, в том числе состояний, которые приведут к смерти новорожденного вскоре после рождения.
В исследовании сравниваются показатели младенческой смерти в Техасе в период с 2018 по 2022 год с показателями 28 других штатов. Данные включали новорожденных в возрасте 28 дней и младше, а также младенцев в возрасте до 12 месяцев.
Авторы исследования пришли к выводу, что число младенческих смертей в Техасе выросло почти на 13% в год после принятия закона — с 1985 в 2021 году до 2240 в 2022 году. За этот же период в целом по стране младенческая смертность выросла примерно на 2%.
Число детей, родившихся с врожденными аномалиями, также увеличилось в Техасе почти на 23%, но уменьшилось примерно на 3% по всей стране. «Конкретное увеличение числа смертей, связанных с врожденными аномалиями, действительно устанавливает железную связь между изменением закона и ужасными последствиями для младенцев и семей.
Женщины и семьи вынуждены мучительно переживать поздний период беременности, зная, что их ребенок, скорее всего, умрет в первые недели жизни», — сказала Нэн Штраус, старший политический аналитик по вопросам материнского здоровья в Национальном партнерстве для женщин и семей.