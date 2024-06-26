В Spotify массово взломали профили российских артистов и удалили песни Шамана

Страницы нескольких российских артистов в Spotify подверглись взлому. На это обратил внимание стратегический советник в развлекательных сервисах «Яндекса» и бывший сотрудник Spotify Рустам Киреев.
Взлому подверглись аккаунты Славы Марлоу, Soda Luv, Яникса, Лиды, Джизуса и 163Onmyneck. Фото на их страницах сейчас заменены на изображение с адресом телеграм-канала хакера.
В канале взломщик выставляет данные учетных записей на продажу. Кроме упомянутых музыкантов он предлагает подписчикам купить логины и пароли от страниц Кишлака, UglyStephan, Feduk, Coldah, Sqwore, Yungway и Pinq, а также обещает взломать аккаунт Шамана.
Киреев указывает на то, что после ухода Spotify из России в 2022 году в стране закрылось представительство стримингового сервиса, так что простого способа вернуть аккаунт владельцу больше нет.
«Учитывая, что российского офиса Spotify не существует, путь восстановления будет долгим и тернистым через службу поддержки. Усиливайте охрану и меняйте пароли, пока не поздно», — предупреждает эксперт.
Похожая серия взломов наблюдалась на платформе и раньше. В марте прошлого года хакеры захватили странички группы Мираж и саундтрека Atomic Heart. Кроме того, взломанным остается профиль рэпера Baby Melo.