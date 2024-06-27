Сборная Грузии обыграла Португалию и впервые в истории вышла в плей-офф Евро

Сборная Грузии впервые в истории пробилась в плей-офф чемпионата Европы по футболу. В последнем матче группового тура она обыграла команду Португалии со счетом 2:0.
Первый гол забил Хвича Кварацхелия, во втором тайме пенальти реализовал Жорж Микаутадзе. Забитый мяч стал для последнего третьим на Евро-2024, и он возглавил список бомбардиров соревнования.
Перед игрой сборная с 1 баллом занимала последнюю строчку в своей группе, отставая от Чехии и Турции. Победа в матче позволила грузинам подняться на третье место.
В этом году Евро проходит по обновленной схеме, четыре лучшие команды с третьих позиций своих групп могут пройти в финальную часть турнира. Победа над португальцами принесла грузинской команде еще 3 очка, в сумме получилось 4 — этого достаточно, чтобы обогнать сборную Венгрии в этом зачете и присоединиться к Нидерландам, Словакии и Словении.
В 1/8 финала их ждет матч на выбывание с командой Испании.
Победа Грузии над Португалией интересна также тем, что сразу пять игроков команды еще в подростковом возрасте встречались с лидером и капитаном соперников Криштиану Роналду. Звезда «Реала» приезжала на встречу с подростками из академии тбилисского «Динамо» в 2013 году. Тогда там воспитывался не только Кварацхелия, но также Георгий Кочорашвили, Зурико Давиташвили, Анзор Меквабишвили и Георгий Чакветадзе.
В другом матче Евро-2024 сборной Украины не удалось переиграть Бельгию. После нулевой ничьей она осталась на последнем месте в группе Е, где у всех команд по 4 очка, и проход в финалы определила разница забитых и пропущенных мячей.
Украина повторила результат сборной России на Евро-2012 — та команда также заработала 4 очка, но не смогла пройти дальше по турниру.