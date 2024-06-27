Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр

Сборная Грузии обыграла Португалию и впервые в истории вышла в плей-офф Евро

Вчера в 23:37
Фото: из соцсетей Хвича Кварацхелии

Сборная Грузии впервые в истории пробилась в плей-офф чемпионата Европы по футболу. В последнем матче группового тура она обыграла команду Португалии со счетом 2:0.

Первый гол забил Хвича Кварацхелия, во втором тайме пенальти реализовал Жорж Микаутадзе. Забитый мяч стал для последнего третьим на Евро-2024, и он возглавил список бомбардиров соревнования.

Перед игрой сборная с 1 баллом занимала последнюю строчку в своей группе, отставая от Чехии и Турции. Победа в матче позволила грузинам подняться на третье место.

В этом году Евро проходит по обновленной схеме, четыре лучшие команды с третьих позиций своих групп могут пройти в финальную часть турнира. Победа над португальцами принесла грузинской команде еще 3 очка, в сумме получилось 4 — этого достаточно, чтобы обогнать сборную Венгрии в этом зачете и присоединиться к Нидерландам, Словакии и Словении.

В 1/8 финала их ждет матч на выбывание с командой Испании.

Победа Грузии над Португалией интересна также тем, что сразу пять игроков команды еще в подростковом возрасте встречались с лидером и капитаном соперников Криштиану Роналду. Звезда «Реала» приезжала на встречу с подростками из академии тбилисского «Динамо» в 2013 году. Тогда там воспитывался не только Кварацхелия, но также Георгий Кочорашвили, Зурико Давиташвили, Анзор Меквабишвили и Георгий Чакветадзе.

1/4
2/4
3/4
4/4

В другом матче Евро-2024 сборной Украины не удалось переиграть Бельгию. После нулевой ничьей она осталась на последнем месте в группе Е, где у всех команд по 4 очка, и проход в финалы определила разница забитых и пропущенных мячей.

Украина повторила результат сборной России на Евро-2012 — та команда также заработала 4 очка, но не смогла пройти дальше по турниру.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами