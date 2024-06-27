Сборная Грузии обыграла Португалию и впервые в истории вышла в плей-офф Евро

Победа Грузии над Португалией интересна также тем, что сразу пять игроков команды еще в подростковом возрасте встречались с лидером и капитаном соперников Криштиану Роналду. Звезда «Реала» приезжала на встречу с подростками из академии тбилисского «Динамо» в 2013 году. Тогда там воспитывался не только Кварацхелия, но также Георгий Кочорашвили, Зурико Давиташвили, Анзор Меквабишвили и Георгий Чакветадзе.