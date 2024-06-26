Японец вырастил 63-листный клевер и установил мировой рекорд

Японец Есихару Ватанабэ попал в Книгу рекордов Гиннесса, вырастив клевер с самым большим числом лепестков — 63.
Ватанабэ занимается перекрестным опылением клевера Trifolium repens L. с 2012 года. В его саду в городе Насусиобара множество грядок с клевером. Сперва он отбирал из парков и с рисовых полей варианты с четырьмя, пятью и семью лепестками. Но однажды, найдя в своем саду 20-листный клевер, решил установить мировой рекорд.
Чтобы у клевера выросло больше лепестков, японец не только позволял ему опыляться естественным путем, но и делал это вручную. «Мне пришлось утроить количество листьев, чтобы попытаться установить новый рекорд. Это казалось не таким уж простым, но листьев становилось все больше. Я думал, что со временем смогу победить», — признается он.
К 2020 году Есихаре удалось вырастить клевер с 49 листьями, а к 2021-му — с 55. Затем все пошло не совсем по плану, и некоторое время число листьев перестало увеличиваться. «Мы знаем, что генетика влияет на большее количество листьев, но мы не знаем, как именно это работает», — поясняет он.
Когда впервые мужчина заметил рекордный клевер, у растения было 56 листьев, и Ватанабэ был приятно удивлен, когда их количество превысило 60. Поскольку у такого клевера листочки меньше, чем у обычного, сосчитать их число достаточно трудно. На подсчет лепестков рекордного клевера у мужчины ушло больше часа.
Японец говорит, что очень рад своему достижению. «Говорят, что четырехлистный клевер приносит счастье, поэтому было бы здорово, если бы этот 63-листный клевер приносил людям удивление и радость», — делится он.
Предыдущий рекордный клевер принадлежал другому японцу — Сигэо Обаре. В 2009 году ему удалось вырастить растение с 56 лепестками.