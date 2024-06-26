Японец вырастил 63-листный клевер и установил мировой рекорд

К 2020 году Есихаре удалось вырастить клевер с 49 листьями, а к 2021-му — с 55. Затем все пошло не совсем по плану, и некоторое время число листьев перестало увеличиваться. «Мы знаем, что генетика влияет на большее количество листьев, но мы не знаем, как именно это работает», — поясняет он.