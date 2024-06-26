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«Сериал захватывающий, мамой клянусь»: журналистка завела для мамы микромедиа с рекомендациями

Вчера в 23:05
Фото: из соцсетей Яны Сахиповой

Журналистка рассказала, как создала для мамы микроиздание со ссылками и рекомендациями.

В своем твиттере Яна Сахипова поделилась личным форматом общения с мамой. Та подала идею завести канал в телеграме с персональными советами, что посмотреть и почитать. Девушка отнеслась к задаче креативно и превратила его в медиа небольшого формата.

«Посоветовала ей сериал „Годы“. Говорит — а сделай отдельный канал и кидай мне туда ссылки и рекомендации, чтоб я могла сразу найти, когда будет свободное время», — пишет она.

«Только отборный и качественный контент от журналистки ведущих изданий (также известной как ваша дочь)», — обещает Сахипова в описании канала «ИА „Мам, смотри“».

В одном из первых постов она предлагает маме посмотреть британский фантастический сериал «Годы» с семьей в центре сюжета.

«Местами настолько реалистичная, что мурашки бегут. Сюжет захватывающий, иногда смешной, часто пугающий. Один из лучших, мамой клянусь», — рекомендует журналистка.

Канал не удается найти через поиск телеграма, ссылку Сахипова также не приложила — похоже, его содержание так и останется секретом между авторкой и ее единственной и самой верной подписчицей.

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Подписчикам Сахиповой идея очень понравилась. Кого‑то ее пост заставил пойти и пересмотреть «Годы», а кого‑то — вспомнить и о собственных каналах для родных и близких.

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