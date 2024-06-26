«Сериал захватывающий, мамой клянусь»: журналистка завела для мамы микромедиа с рекомендациями

Журналистка рассказала, как создала для мамы микроиздание со ссылками и рекомендациями.
В своем твиттере Яна Сахипова поделилась личным форматом общения с мамой. Та подала идею завести канал в телеграме с персональными советами, что посмотреть и почитать. Девушка отнеслась к задаче креативно и превратила его в медиа небольшого формата.
«Посоветовала ей сериал „Годы“. Говорит — а сделай отдельный канал и кидай мне туда ссылки и рекомендации, чтоб я могла сразу найти, когда будет свободное время», — пишет она.
«Только отборный и качественный контент от журналистки ведущих изданий (также известной как ваша дочь)», — обещает Сахипова в описании канала «ИА „Мам, смотри“».
В одном из первых постов она предлагает маме посмотреть британский фантастический сериал «Годы» с семьей в центре сюжета.
«Местами настолько реалистичная, что мурашки бегут. Сюжет захватывающий, иногда смешной, часто пугающий. Один из лучших, мамой клянусь», — рекомендует журналистка.
Канал не удается найти через поиск телеграма, ссылку Сахипова также не приложила — похоже, его содержание так и останется секретом между авторкой и ее единственной и самой верной подписчицей.
Подписчикам Сахиповой идея очень понравилась. Кого‑то ее пост заставил пойти и пересмотреть «Годы», а кого‑то — вспомнить и о собственных каналах для родных и близких.