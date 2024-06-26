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В Коми с рельсов сошел пассажирский поезд. Пострадали десятки человек

Вчера в 19:30
Фото: Коми - это Ж/Telegram
Обновлено вчера в 20:09

В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что при сходе вагонов с рельсов пострадали около 70 человек. В РЖД предварительной причиной аварии назвали подмыв полотна в результате обильных осадков.

Девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. Об этом сообщают РЖД.

К месту направлены оперативные службы, движение поездов на участке остановлено.

По предварительным данным, погибших нет, сообщили в Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что пострадали 10 человек. Об их состоянии не сообщается.

Baza пишет о 14 пострадавших и утверждает, что их число может вырасти примерно до 100: на такую цифру ориентируются врачи и силовики, говорят источники телеграм-канала.

В перевернувшихся вагонах ехали 150 пассажиров, уточняет Mash. По его данным, у пострадавших мелкие порезы от стекла и травмы от ударов о полки и столы.

По информации Baza, предварительная причина крушения — железнодорожную насыпь размыло водой. «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы сообщает, что ЧП могло произойти на фоне экстренного торможения состава.

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