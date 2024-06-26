В Коми с рельсов сошел пассажирский поезд. Пострадали десятки человек

Девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. Об этом сообщают РЖД.
К месту направлены оперативные службы, движение поездов на участке остановлено.
По предварительным данным, погибших нет, сообщили в Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело.
ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что пострадали 10 человек. Об их состоянии не сообщается.
Baza пишет о 14 пострадавших и утверждает, что их число может вырасти примерно до 100: на такую цифру ориентируются врачи и силовики, говорят источники телеграм-канала.
В перевернувшихся вагонах ехали 150 пассажиров, уточняет Mash. По его данным, у пострадавших мелкие порезы от стекла и травмы от ударов о полки и столы.
По информации Baza, предварительная причина крушения — железнодорожную насыпь размыло водой. «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы сообщает, что ЧП могло произойти на фоне экстренного торможения состава.