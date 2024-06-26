На «Авито» начали предлагать «девушек на выпускной»

Пользовательница «Авито» Светлана предложила на платформе необычную услугу: она готова составить компанию на выпускной, если однокурсницы отказываются.
За 15 000 р. она будет присутствовать с клиентом на выпускном, за доплату 15 555 р. девушка может прийти в ростовой кукле динозавра, за дополнительные 10 000 р. — в образе леди, в платье и с дорогим парфюмом.
Есть и другие опции: вальс — 6000 р., притвориться немой — 39 900 р., смеяться над всеми шутками клиента — 4900 р., отпугнуть от выпускника всех девчонок — 40 000 р. Самая дорогая услуга (стоимостью 80 000 р.) заключается в том, что Светлана презентует клиента другим девчонкам так, что они захотят быть с ним.
В объявлении девушка указывает, что знает 1001 комплимент мужчинам и молодежный сленг — слова вроде «чиназес», «скуф» и «кринж».
В разговоре с «Подъемом» Светлана отметила, что идея такой услуги родилась у нее в прошлом году, когда она пошла на выпускной с братом, которого «отшили однокурсницы». По ее словам, все позавидовали ее брату, и она поняла, что таким образом может повышать самооценку выпускников.
Светлана отметила, что по объявлению ей написали уже около 20 человек, с некоторыми из них она обговаривает условия. Девушка подчеркнула, что ее предложение ориентировано на выпускников университетов, а свой прайс она не считает завышенным.
Вскоре после того как про объявление Светланы написали в СМИ, на «Авито» появилось еще как минимум одно подобное объявление.