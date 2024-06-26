На «Авито» начали предлагать «девушек на выпускной»

В разговоре с «Подъемом» Светлана отметила, что идея такой услуги родилась у нее в прошлом году, когда она пошла на выпускной с братом, которого «отшили однокурсницы». По ее словам, все позавидовали ее брату, и она поняла, что таким образом может повышать самооценку выпускников.