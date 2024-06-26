В Грузии священник не дал женщине спрятаться в храме от смерча, потому что она пришла в шортах

Священник Грузинской православной церкви не пустил в храм девушку, которая пыталась спрятаться от смерча. Его возмутило, что она пришла в шортах. Об этом пишет бывший американский журналист Пол Римпл, на его пост в фейсбуке* обратило внимание издание «Коса».
Инцидент случился 25 июня на востоке Грузии, где находится Алавердский храм, или монастырь и собор Святого Георгия. Работающий в стране гидом Римпл находился в Алаверди с группой туристов и обратил внимание на поднявшийся смерч.
«Мы побежали в церковь, чтобы укрыться. Священник не впустил мою гостью, потому что она была в шортах. Я сказал, что идет торнадо. Он улыбнулся. Он не видел его, поэтому я ему показал. Он снова улыбнулся как деревенский дурачок и сказал: „Нет“. Я не увидел у дверей ничего, чем ей можно было бы прикрыться, а в это время торнадо приближался. Мы снова попытались забежать в церковь, но он закричал: „Нет!“» — рассказывает Римпл
«Торнадо надвигалось на нас, поэтому мы побежали ко входу и прижались в углу, пока оно проносилось мимо, переворачивая машины, сминая вывески и срывая крышу церкви», — заканчивается комментарий.
Проводник также приложил видео из своего укрытия.
По сообщениям медиа, в тот вечер ветром повредило купол Алавердского храма, были вырваны деревья и перевернуты машины. В монастыре также пожаловались на повреждение колокольни и инфраструктуры внутри.
«Смерч нанес очень сильный удар по куполу, поэтому специалисты должны посмотреть, нет ли трещин, невидимых глазу. Пострадали также колокольня и инфраструктура внутри монастыря. Это касается всех строений монастыря, и исторических, и старинных. Необходимо заключение специалистов, чтобы затем назначить реставрационные работы», — сказал митрополит Абба Алавердский