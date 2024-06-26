В Грузии священник не дал женщине спрятаться в храме от смерча, потому что она пришла в шортах

«Мы побежали в церковь, чтобы укрыться. Священник не впустил мою гостью, потому что она была в шортах. Я сказал, что идет торнадо. Он улыбнулся. Он не видел его, поэтому я ему показал. Он снова улыбнулся как деревенский дурачок и сказал: „Нет“. Я не увидел у дверей ничего, чем ей можно было бы прикрыться, а в это время торнадо приближался. Мы снова попытались забежать в церковь, но он закричал: „Нет!“» — рассказывает Римпл