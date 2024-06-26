«Не важно, что он одет как Дракула»: вышел трейлер сериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще»

Портал IGN опубликовал трейлер сериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще». Мультсериал напоминает проект Брюса Тимма 1992 года и начнется на Prime Video 1 августа.
Ролик представляет защитника Готэма неоднозначным персонажем. Хотя его критикуют власти города и разыскивает полиция, герой начинает собственное расследование подозрительных взрывов, в которых замешана местная мафия и гораздо более опасные злодеи.
Кроме Альфреда и комиссара Гордона в трейлере можно заметить Женщину-кошку, Пугало, Двуликого, Пингвина, некую мистическую сущность, а также совершенно новый образ Харли Квинн.
«Добро пожаловать в Готэм-сити, где коррупционеров больше, чем хороших людей, преступники бесчинствуют, а законопослушные граждане живут в постоянном страхе. Переживший трагедию богатый светский лев Брюс Уэйн становится кем‑то большим и меньшим, чем человек, — Бэтменом. Его единоличный крестовый поход за справедливостью находит неожиданный отклик в полиции и мэрии, а героические действия приводят к непредвиденным и смертельно опасным последствиям», — говорится в описании.
Среди продюсеров нового сериала указаны Джей Джей Абрамс и режиссер «Бэтмена» Мэтт Ривз, а также автор мультсериала 1992 года Брюс Тимм.
Бэтмена озвучил актер Хэмиш Линклейтер («Игра на понижение»), а Женщину-кошку — Кристина Риччи. Роль Харли Квинн исполнит Джейми Чун («Запрещенный прием»), а Харви Дента — Дидрих Бадер («Евротур», «Ледниковый период»).