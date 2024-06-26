«Не важно, что он одет как Дракула»: вышел трейлер сериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще»

«Добро пожаловать в Готэм-сити, где коррупционеров больше, чем хороших людей, преступники бесчинствуют, а законопослушные граждане живут в постоянном страхе. Переживший трагедию богатый светский лев Брюс Уэйн становится кем‑то большим и меньшим, чем человек, — Бэтменом. Его единоличный крестовый поход за справедливостью находит неожиданный отклик в полиции и мэрии, а героические действия приводят к непредвиденным и смертельно опасным последствиям», — говорится в описании.