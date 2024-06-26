Марк Уолберг становится суперагентом в трейлере комедийного боевика «The Union»

Netflix представил дебютный трейлер комедийного боевика «The Union». В главных ролях — Марк Уолберг, Халле Берри и Дж.-К.Симмонс. Премьера состоится 16 августа.
В центре сюжета — простой парень из Нью-Джерси по имени Майк, который решает спустя много лет встретиться со своей школьной девушкой Роксаной. Свидание давних друзей заканчивается неожиданно: герой просыпается в Лондоне, где его бывшая пассия (а ныне секретный агент) просит Майка помочь вернуть список с именами всех американских шпионов.
Режиссером ленты выступит Джулиан Фарино, работавший над фильмами «Любовный переплет», «Дитя во времени» и сериалом «Красавцы». В актерский состав также вошли Майк Колтер, Адевале Акиннуойе-Агбадже, Джессика Де Гау, Алиса Ли и Джеки Эрл Хейли.
«Я всегда был большим поклонником творчества Берри. Работать с ней очень легко, но в то же время это абсолютная радость. Практически любой парень или девушка сделают все, чтобы завоевать ее расположение, так что мне было очень легко, когда я следовал за ней, как щенок», — рассказал Уолберг в интервью Entertainment Weekly.