Марк Уолберг становится суперагентом в трейлере комедийного боевика «The Union»

«Я всегда был большим поклонником творчества Берри. Работать с ней очень легко, но в то же время это абсолютная радость. Практически любой парень или девушка сделают все, чтобы завоевать ее расположение, так что мне было очень легко, когда я следовал за ней, как щенок», — рассказал Уолберг в интервью Entertainment Weekly.