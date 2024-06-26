В Курске 13 человек отравились в суши-кафе, которое продавало роллы «Стафилоккокай» и «Стрептококай»

13 жителей Курска отравились суши в кафе. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Пострадавшим диагностирована острая кишечная инфекция, 8 из них попали в больницы, говорится в сообщении на сайте ведомства. Подчеркивается, что в заведении они покупали рыбу и морепродукты под сливочным соусом.
«Проводится эпидемиологическое расследование по установлению причин возникновения случаев ОКИ. Задействована лабораторная служба. Работа предприятия приостановлена», — заявили в пресс-службе.
Роспотребнадзор уточнил и название кафе — у сети Sushi King есть 10 заведений по городу. По информации РИА «Новости», они продолжают принимать заказы.
Судя по сайту суши-кафе, в его меню есть роллы с названиями «Стафилоккокай», «Стрептококаи» и «Хот-Стафилоккокай».
В беседе с «Подъемом» администратор одного из ресторанов сети не увидел связи отравлений с названиями блюд и отметил, что Роспотребнадзор ранее не находил нарушений в деятельности.
«Это название еще при открытии выбирали, больше 10 лет назад. Отравление с этим не связано. Все что угодно может быть, индивидуальная непереносимость, например, грязные руки. А тут ирония судьбы», — сказал он.
«У нас нарушений нет. Мы своих работников тут же отправили на анализы, они на больничном. Точку, где было отравление, мы закрыли. Приходил Роспотребнадзор, все проверки были, всё нормально. Сколько работаем, никогда такого не было, но когда‑то всё в первый раз случается. Вот случилось», — добавил представитель сети.