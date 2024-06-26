В Курске 13 человек отравились в суши-кафе, которое продавало роллы «Стафилоккокай» и «Стрептококай»

«У нас нарушений нет. Мы своих работников тут же отправили на анализы, они на больничном. Точку, где было отравление, мы закрыли. Приходил Роспотребнадзор, все проверки были, всё нормально. Сколько работаем, никогда такого не было, но когда‑то всё в первый раз случается. Вот случилось», — добавил представитель сети.