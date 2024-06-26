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Продюсер «Наследников» Франческа Гардинер станет шоураннером сериала по «Гарри Поттеру»

Вчера в 17:40
Фото: кадр из фильма «Гарри Поттер и и узник Азкабана»/Warner Bros.

Франческа Гардинер, известная по работе над сериалами «Наследники», «Темные начала» и «Убивая Еву», стала сценаристом и шоураннером нового шоу по вселенной «Гарри Поттера», передает The Hollywood Reporter.

Режиссером нескольких серий выступит Марк Майлод, работавший с Гардинер над теми же проектами, а также отдельными эпизодами «Игры престолов» и предстоящего второго сезона «Одних из нас».

Сериал станет «точной адаптацией» серии книг о юном британском волшебнике Дж.К.Роулинг. По словам представителей HBO, «на экране появится новый актерский состав, который возглавит новое поколение поклонников, а также любимые персонажи, которых фанаты Гарри Поттера любят уже более 25 лет».

Роулинг выступит исполнительным продюсером проекта вместе с Нилом Блэром («Фантастические твари и где они обитают») и Рут Кенли-Леттс («Страйк»). Ожидается, что премьера шоу состоится в 2026 году.

Впервые сериал по Гарри Поттеру анонсировали в апреле 2023 года. Изначально он был запланирован для стриминга Max, где он находился в разработке с 2021 года. Однако после смены стратегии и брендинга стримингового сервиса шоу станет оригинальным проектом HBO, то есть будет выходить на кабельном канале и транслироваться на Max.

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