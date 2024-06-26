Продюсер «Наследников» Франческа Гардинер станет шоураннером сериала по «Гарри Поттеру»

Впервые сериал по Гарри Поттеру анонсировали в апреле 2023 года. Изначально он был запланирован для стриминга Max, где он находился в разработке с 2021 года. Однако после смены стратегии и брендинга стримингового сервиса шоу станет оригинальным проектом HBO, то есть будет выходить на кабельном канале и транслироваться на Max.