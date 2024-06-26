В ухе подростка из Подмосковья поселилась живая муха

«При отоскопии мы обнаружили в наружном слуховом проходе насекомое. При помощи микрохирургических ушных щипцов оно было удалено. Это была живая муха, которая оказалась у девочки в ухе после прогулки в лесу», — отметила заведующая оториноларингологическим отделением Кристина Таджикулова.