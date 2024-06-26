В ухе подростка из Подмосковья поселилась живая муха

Подмосковные врачи достали из уха подростка живую муху. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
14-летняя девочка обратилась в Видновскую больницу с жалобой на шум и ощущение шевеления в левом ухе.
«При отоскопии мы обнаружили в наружном слуховом проходе насекомое. При помощи микрохирургических ушных щипцов оно было удалено. Это была живая муха, которая оказалась у девочки в ухе после прогулки в лесу», — отметила заведующая оториноларингологическим отделением Кристина Таджикулова.
Врач добавила, что извлечение насекомого прошло без осложнений, а муха не смогла повредить барабанную перепонку и слуховой проход. После операции пациентку отпустили домой.
В региональном Минздраве жителям советуют в подобных случаях обращаться к врачам и не пытаться самостоятельно достать инородные тела из уха: из‑за этого возникает риск протолкнуть их еще дальше, повредить барабанную перепонку и даже лишиться слуха.
Ранее в Электростали врачи удалили у 12-летней девочки необыкновенно большую кисту из яичника. 20-сантиметровая опухоль состояла из волос, зубов и элементов костей.