Вышел тизер сериала «Rivals» с Дэвидом Теннантом

Disney+ представил тизер-трейлер сериала «Rivals» — экранизации одноименного романа Джилли Купер 1988 года. Премьера состоится в конце 2024 года.
Главные роли в сериале исполнили Дэвид Теннант («Доктор Кто», «Убийство на пляже»), Эйдан Тернер («Быть человеком», трилогия «Хоббит»), Кэтрин Паркинсон («Компьютерщики») и Дэнни Дайер («Фанаты»).
Шоу, действие которого разворачивается в 1986 году в вымышленном графстве Ратшир, рассказывает о соперничестве двух влиятельных людей: экс-олимпийца, члена парламента и отъявленного ловеласа Руперта Кэмпбелл-Блэка и его соседа Тони Бэддингема, управляющего независимой телевизионной компанией Corinium Television.
Также в сериале сыграли Алекс Хасселл, Эмили Атак, Катриона Чандлер, Оливер Крис, Руфус Джонс, Лиза МакГриллис, Люк Паскуалино, Клэр Рашбрук и Виктория Смарфит. Сериал продюсирует инди-компания Доминика Тредуэлл-Коллинза Happy Prince. Тредуэлл-Коллинз также выступит оператором и сценаристом вместе с Лорой Уэйд. Ведущим режиссером станет Эллиот Хегарти («Тед Лассо»).