Вышел тизер сериала «Rivals» с Дэвидом Теннантом

Шоу, действие которого разворачивается в 1986 году в вымышленном графстве Ратшир, рассказывает о соперничестве двух влиятельных людей: экс-олимпийца, члена парламента и отъявленного ловеласа Руперта Кэмпбелл-Блэка и его соседа Тони Бэддингема, управляющего независимой телевизионной компанией Corinium Television.