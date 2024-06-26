Омоложенный Том Хэнкс в трейлере нового фильма Роберта Земекиса

В фильме Хэнкс и Райт были омоложены с помощью генеративного инструмента, управляемого ИИ, под названием Metaphysic Live. «Фильм „Здесь“ просто не получился бы, если бы наши актеры не перевоплотились в более молодые версии самих себя», — объяснял Земекис.