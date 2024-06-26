Омоложенный Том Хэнкс в трейлере нового фильма Роберта Земекиса

Sony Pictures Entertainment опубликовал первый трейлер драмы «Здесь» Роберта Земекиса. Ее премьера состоится 5 ноября.
Действие ленты развивается в одной комнате. Сюжет рассказывает историю нескольких семей на протяжении нескольких поколений.
В ролике персонаж Тома Хэнкса приглашает героиню Робин Райт остаться у него дома: «Знаете, если хотите, вы могли бы провести здесь остаток ночи». Она отвечает: «Я могла бы провести здесь остаток своей жизни».
В фильме Хэнкс и Райт были омоложены с помощью генеративного инструмента, управляемого ИИ, под названием Metaphysic Live. «Фильм „Здесь“ просто не получился бы, если бы наши актеры не перевоплотились в более молодые версии самих себя», — объяснял Земекис.
Особенность Metaphysic Live в том, что он позволяет изменять внешность актеров прямо во время съемки или трансляции. Это освобождает создателей фильмов от необходимости дальнейшей работы с визуальными эффектами и композитингом.
Земекис не только снял фильм, но и написал сценарий совместно с Эриком Ротом. «Здесь» знаменует собой воссоединение Земекиса, Рота, Хэнкса и Райт, которые ранее работали над оскароносным фильмом 1994 года «Форрест Гамп».