Власти Тулы обновили гимн региона и сделали его «многонациональным»

«Совместная творческая работа показала, что Тула — многонациональная земля. Это общий дом для тех, кто умеет дружить и ценить настоящее. Здесь русские и белорусы, киргизы и вьетнамцы, евреи и таджики, немцы, сирийцы и многие другие народности живут как одна семья», — говорится в сообщении ТСН.