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Власти Тулы обновили гимн региона и сделали его «многонациональным»

Вчера в 16:14
Фото: «Тульская служба новостей»

Правительство Тулы решило обновить гимн региона и сделать его «многонациональным». Об этом сообщает «Тульская служба новостей».

Новую версию записали при участии представителей разных этносов из музыкального коллектива «Мамульки Бенд».

В ролике показаны люди в национальных костюмах и различные достопримечательности региона: Ясная Поляна, Куликово поле, Музей оружия и другие места.

«Совместная творческая работа показала, что Тула — многонациональная земля. Это общий дом для тех, кто умеет дружить и ценить настоящее. Здесь русские и белорусы, киргизы и вьетнамцы, евреи и таджики, немцы, сирийцы и многие другие народности живут как одна семья», — говорится в сообщении ТСН.

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