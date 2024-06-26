Композитор Курляндский отказался от «Золотой маски» из‑за боевых действий на территории Украины

«Конечно, принять эту „Маску“ я не могу. Это персональная номинация, поэтому я имею право высказать свое персональное мнение: лично для меня сегодня „Маска“ стала гримасой системы, уничтожающей театр, а за ним и человеческие жизни», — написал Курляндский на своей странице в фейсбуке**.