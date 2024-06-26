Композитор Курляндский отказался от «Золотой маски» из‑за боевых действий на территории Украины

Композитор Дмитрий Курляндский отказался от премии «Золотая маска», которую ему вручили за спектакль пермского «Театра-Театра» «Катерина Измайлова», передает РБК.
Артист принял такое решение на фоне действий России на территории Украины и внутри страны, а также дела в отношении создателей спектакля — лауреата «Золотой маски» «Финист Ясный Сокол» Жени Беркович* и Светланы Петрийчук*.
«Конечно, принять эту „Маску“ я не могу. Это персональная номинация, поэтому я имею право высказать свое персональное мнение: лично для меня сегодня „Маска“ стала гримасой системы, уничтожающей театр, а за ним и человеческие жизни», — написал Курляндский на своей странице в фейсбуке**.
Композитор подчеркнул, что в России и в театральном сообществе «множество замечательных людей, которые буквально поставлены к стенке, но они продолжают служить правде и чести».
Евгения Беркович и Светлана Петрийчук находятся в СИЗО с мая 2023 года. Суд регулярно продлевает им арест в качестве меры пресечения. Уголовное дело на театральных деятельниц завели на основании «деструктологической» экспертизы религиоведа Романа Силантьева, основанной на дисциплине, считающейся рядом экспертов лженаучной.
Он обнаружил в «Финисте Ясном Соколе» признаки следующих «деструктивных идеологий»: ИГИЛ***, субкультуры русских жен — неофиток террористов, а также «идеологии радикального феминизма и борьбы с андроцентричным общественным укладом России».
Спектакль «Финист Ясный Сокол» посвящен девушкам, которые решили выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. В основу постановки легли реальные приговоры и допросы женщин.
* Театральная режиссерка Женя Беркович и театральный драматург Светлана Петрийчук включены в перечень террористов и экстремистов.
** Instagram/Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.
*** ИГИЛ признана в России террористической организацией, ее деятельность в стране запрещена.