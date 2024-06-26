Председатель КС РФ: запрет пропаганды ЛГБТК+* связан с «социальным состоянием» в Чечне и Дагестане

«Речь не только о мусульманах, вообще все традиционные религии стоят на традиционной позиции. Сегодня тут говорилось о Канте. Так вот, Кант сказал, что человек живет не в индивиде, а в роде. То есть он в социальном общении существует», — напомнил председатель КС.