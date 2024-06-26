Председатель КС РФ: запрет пропаганды ЛГБТК+* связан с «социальным состоянием» в Чечне и Дагестане

Принятие закона о запрете пропаганды ЛГБТК+* связано с «социальным состоянием» в Чечне и Дагестане, говорит председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин. Об этом он рассказал на конференции в Конституционном суде в Санкт-Петербурге, запись его выступления приводят «Осторожно, новости».
Председатель высшего судебного органа конституционного контроля вспомнил о претензиях со стороны Европейского суда по правам человека к закону о запрете ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних. В 2017 году европейский орган признал российский закон дискриминационным и нарушающим право на свободу выражения мнения.
В своем выступлении Зорькин напомнил, что в России также запрещены шествия и митинги ЛГБТ.
«Конечно, свободы есть свободы, но я спрашивал наших коллег в Европейском суде: как вы предполагаете разрешить эти митинги в Грозном или Махачкале, где 90% — это мусульмане? Как это будет воспринято? Их там живыми оставят или нет?» — вспоминает Зорькин.
«Речь не только о мусульманах, вообще все традиционные религии стоят на традиционной позиции. Сегодня тут говорилось о Канте. Так вот, Кант сказал, что человек живет не в индивиде, а в роде. То есть он в социальном общении существует», — напомнил председатель КС.
«Если мы исходим из того, что таково социальное общение в Амстердаме, ну тогда надо считаться [с тем], каково социальное состояние в Махачкале или в Дагестане. Про Узбекистан не говорю, это, так сказать, суверенное государство, но тоже заставляет задавать вопросы», — добавил он.
После признания «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской организацией в России некоторым ночным клубам пришлось закрыться, издательствам — цензурировать книги или снимать их с продажи, школам — убирать произведения из программы и извиняться за мальчиков в костюмах Снегурочек, музыкантам — не исполнять песни или закрывать доступ к своим материалам.
* Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.