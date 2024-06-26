Пользователи Steam могли потратить до 19 млрд долларов на игры и ни разу их не запустить

Пользователи Steam могли потратить до 19 млрд долларов на игры, которые не запустили ни разу. Эта цифра следует из подсчетов издания PC Gamesn.
Авторы обратились к датабазе SteamIDFinder, в которой собраны данные с публичных аккаунтов магазина. Всего в ней содержится информация о 73 млн учетных записей, это около 10% игроков площадки.
Из полученных сведений следует, что владельцы аккаунтов потратили 1,9 млрд долларов на видеоигры, в которых не провели ни минуты. Умножив это на 10, медиа оценило размер трат в 19 млрд долларов.
Для сравнения: это немногим меньше внутреннего валового продукта Армении (19,5 млрд долларов) и больше, чем ВВП Албании (18,9 млрд), Монголии (17,1 млрд), Молдовы (14,5 млрд), Кыргызстана (11,5 млрд) или Таджикистана (10,5 млрд).
Полученная изданием цифра достаточно условна. Например, она не учитывает специфику регионального ценообразования, скидочную политику площадки и продажи бандлов, неактивные аккаунты или игроков, играющих только в бесплатные проекты вроде Dota 2, PUBG и Counter-Strike.
Разработчики зомби-«выживалки» State of Decаy добавили скин покойного отца реддитора. Игрок просил об этом несколько лет назад, а недавно с удивлением обнаружил своего близкого в игре.
«За последние три года я потерял обоих родителей. Думаю, вот что я могу сказать: просто наслаждайтесь тем, что у вас есть. Потому что никогда не знаешь, когда это пропадет. Клише, я знаю, но это правда», — оставил послание реддитор.