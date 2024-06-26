Письмо Эйнштейна Рузвельту выставили на аукцион за 4 млн долларов

Эйнштейн призвал правительство США сделать то же самое. В ответ Рузвельт сформировал комитет, который стал предшественником возглавляемого Робертом Оппенгеймером Манхэттенского проекта, создавшего бомбы, которые были сброшены на Хиросиму и Нагасаки в Японии, положив конец Второй мировой войне и начав ядерную эру.