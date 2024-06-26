Афганская журналистка, не сумев получить убежище в РФ, вернулась в Афганистан, где ей грозит казнь

Афганская оппозиционная журналистка и феминистка Кобра Хассани, не сумев получить убежище в России, улетела в Кабул, где ей грозит смертельная опасность. Об этом «Фонтанке» рассказали адвокаты девушки со ссылкой на афганскую диаспору.
До смены политического режима в Афганистане Хассани получила высшее образование, работала на телевидении, выступала за права женщин и владела собственным рестораном. После прихода к власти талибов* она покинула страну, сперва оказавшись в Таджикистане, а затем переехав в Украину.
Там она поступила на англоязычную программу в Киевский государственный университет, но с началом военной операции решила перебраться в Европу. Однако автобус, который вывозил беженцев из Украины, вместо Польши приехал в Россию. В мае 2022 года Хассани вместе еще с двенадцатью афганцами попыталась уплыть в Европу, но их задержали на подъезде к Большому порту Петербурга.
Хассани обвинили в попытке незаконного пересечения границы, сама журналистка говорила, что не знала о нелегальном характере поездки. С момента задержания она находилась в центре временного содержания. В феврале суд признал ее виновной в попытке нелегальной миграции, но вскоре постановил отпустить ее из‑под стражи и отменил решение о депортации.
Хассани обращалась с просьбой об убежище в России, но прошение отклонили. Журналистке пытались помочь уехать в безопасном направлении адвокаты и афганская диаспора. Юристы подчеркивали, что на родине Хассани грозит смертная казнь за открытую критику «Талибана»* и образ жизни, не соответствующий требованиям радикальных исламистов.
Адвокатесса Мария Беляева отметила, что вариантов, куда журналистка могла отправиться, было много — от Албании до Германии, — «но все требовало усилий, времени, денег». Коллега Беляевой Елена Фадеева предположила, что у Хассани больше не было сил оставаться в России и она не видела для себя других реальных вариантов, кроме как вернуться на родину, несмотря на риски.
* «Талибан» признан в РФ террористической организацией, его деятельность на территории страны запрещена.