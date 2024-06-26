Афганская журналистка, не сумев получить убежище в РФ, вернулась в Афганистан, где ей грозит казнь

Адвокатесса Мария Беляева отметила, что вариантов, куда журналистка могла отправиться, было много — от Албании до Германии, — «но все требовало усилий, времени, денег». Коллега Беляевой Елена Фадеева предположила, что у Хассани больше не было сил оставаться в России и она не видела для себя других реальных вариантов, кроме как вернуться на родину, несмотря на риски.