Джулиан Ассанж вышел на свободу. В США закрыли уголовное дело против него

Джулиан Ассанж признал вину по единственному обвинению в нарушении закона о шпионаже и вышел на свободу. В США закрыли против него уголовное дело, сообщает американский Минюст.
Утром 26 июня основатель WikiLeaks предстал перед американским федеральным окружным судом на острове Сайпан (Северные Марианские острова). Он признал вину по одному из 18 пунктов обвинения, выдвинутого ему.
Суд приговорил Ассанжа к сроку, который он уже отбыл в британской тюрьме строгого режима Белмарш. Там основатель WikiLeaks провел последние 62 месяца.
«Признание вины завершает уголовное дело, которое началось в марте 2018 года, когда Ассанжу впервые было предъявлено обвинение в Восточном округе Вирджинии», — заявили в Минюсте США.
По словам адвоката Барри Поллака, суд пришел к выводу, что публикации Ассанжа, за которые его судили, не причинили вреда. Защитник заверил, что работа WikiLeaks продолжится.
После освобождения Ассанж прилетел в Австралию, где его ждет жена с двумя детьми. В соответствии с соглашением о признании вины ему запрещено возвращаться в США без разрешения.
Кроме того, по условиям сделки Ассанж обязался удалить с сайта WikiLeaks секретные документы правительства США. По словам главы правозащитной НКО Freedom of the Press Foundation Сета Стерна, «сделка о признании вины не будет иметь прецедентного эффекта, но она все равно будет угрожать репортерам, пишущим о национальной безопасности, в течение многих лет».
Джулиан Ассанж основал международную некоммерческую организацию WikiLeaks, которая публиковала секретные материалы, сообщавшие о многочисленных правонарушениях со стороны американских властей. В 2010 году в Швеции он был обвинен в сексуализированном насилии (спустя 7 лет дело было прекращено; срок давности по последнему из четырех обвинений в этом деле истек в 2020-м).
В 2012 году, преследуемый, он добился убежища в посольстве Эквадора в Лондоне и прожил там семь лет. В апреле 2019 года полиция получила от правительства Эквадора разрешение на арест Ассанжа. С того момента журналист находился в лондонской тюрьме Белмарш.
С момента задержания Ассанжа в 2019-м США добивались его выдачи. В стране журналисту было предъявлено 18 обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы.
17 обвинений против Джулиана Ассанжа были связаны с уголовными статьями о шпионаже. Еще одно — с публикацией WikiLeaks десятков тысяч секретных документов американского правительства, в том числе дипломатической переписки и информации о преступлениях армии США в третьих странах.