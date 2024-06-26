Джулиан Ассанж вышел на свободу. В США закрыли уголовное дело против него

Джулиан Ассанж основал международную некоммерческую организацию WikiLeaks, которая публиковала секретные материалы, сообщавшие о многочисленных правонарушениях со стороны американских властей. В 2010 году в Швеции он был обвинен в сексуализированном насилии (спустя 7 лет дело было прекращено; срок давности по последнему из четырех обвинений в этом деле истек в 2020-м).