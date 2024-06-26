Эдгар Райт работает над сиквелом «Малыша на драйве»

Ожидается, что вторая часть «Малыша» станет следующим фильмом постановщика после экранизации романа Стивена Кинга «Бегущий человек», съемки которой запланированы на конец 2024-го. В мае также стало известно, что Райт ведет переговоры о постановке фильма «Барбарелла» с Сидни Суини («Эйфория») в главной роли.