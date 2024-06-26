Эдгар Райт работает над сиквелом «Малыша на драйве»

Создатель фильмов «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые» и «Скотт Пилигрим против всех» работает над продолжением своей криминальной комедии «Малыш на драйве». Об этом рассказал голливудский инсайдер Дэниел Рихтман.
Подробности сюжета и актерского состава пока неизвестны, однако, по словам журналиста, в сиквеле много экранного времени посвятят персонажу Джона Бернтала («Каратель», «Ходячие мертвецы», «Медведь»).
Ожидается, что вторая часть «Малыша» станет следующим фильмом постановщика после экранизации романа Стивена Кинга «Бегущий человек», съемки которой запланированы на конец 2024-го. В мае также стало известно, что Райт ведет переговоры о постановке фильма «Барбарелла» с Сидни Суини («Эйфория») в главной роли.
Комедийный боевик «Малыш на драйве» вышел в 2017 году. Главную роль в картине исполнил Энсел Элгорт («Дивергент», «Щегол», «Виноваты звезды»). Также в актерский состав вошли Лили Джеймс, Джон Хэмм, Кевин Спейси, Джейми Фокс, Эйса Гонсалес и Джон Бернтал.