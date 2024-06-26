Геймер из США преодолел 1500 километров, чтобы напасть на соперника из‑за спора в онлайн-игре

Канг прилетел в Джексонвилл, сказав матери, что едет навестить друга, с которым познакомился во время игры в видеоигру. Как он узнал, где живет Динь, неизвестно. По прибытии Канг взял Uber и отправился в отель в Фернандина-Бич, а затем купил молоток в местном хозяйственном магазине.