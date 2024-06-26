В Новой Зеландии женщина подала в суд на своего экс-партнера за то, что он не проводил ее в аэропорт

Согласно юридическим документам, женщина попросила своего бойфренда, с которым прожила шесть с половиной лет, отвезти ее в аэропорт перед концертом, который она должна была посетить с друзьями. Мужчина также согласился пожить у нее в квартире и присмотреть за ее собаками в ее отсутствие, но в итоге он не сделал ничего из этого.