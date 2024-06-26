В Новой Зеландии женщина подала в суд на своего экс-партнера за то, что он не проводил ее в аэропорт

Женщина из Новой Зеландии попыталась подать в суд на своего бывшего бойфренда за то, что он не отвез ее в аэропорт, как обещал, из‑за чего она опоздала на рейс и потратила дополнительные деньги. Об этом рассказал Oddity Central.
Дело направили в новозеландский Трибунал по спорам, который рассматривает мелкие иски на сумму до 30 тыс. новозеландских долларов (около 18 тыс. долларов США).
Согласно юридическим документам, женщина попросила своего бойфренда, с которым прожила шесть с половиной лет, отвезти ее в аэропорт перед концертом, который она должна была посетить с друзьями. Мужчина также согласился пожить у нее в квартире и присмотреть за ее собаками в ее отсутствие, но в итоге он не сделал ничего из этого.
В результате она опоздала на самолет и понесла незапланированные расходы: оплату трансфера до аэропорта и оплату передержки для ее питомцев. Она подала жалобу в Трибунал, надеясь получить компенсацию от своего теперь уже бывшего парня.
В день вылета бойфренд женщины должен был забрать ее между 10.00 и 10.15, но он так и не появился и не отвечал на звонки. Она опоздала на рейс, но ей удалось спасти свою поездку, и после отпуска она решила привлечь своего недобросовестного партнера к ответственности.
Женщина, которую в материалах дела называли только по инициалам (CL), заявила в Трибунале, что ее бывший бойфренд нарушил устный договор с ней. В итоге суд отклонил претензии женщины, постановив, что ее тогдашний бойфренд (HG) не был обязан выполнять свои обещания.
«Партнеры, друзья и коллеги заключают социальные соглашения, но они едва ли могут иметь юридическую силу, если стороны не совершают действий, отдельно подчеркивающих это», — заявила судья трибунала Крисия Коуи.
«Когда друзья не выполняют своих обещаний, другой человек может понести финансовые убытки, но может оказаться, что они не могут быть компенсированы. Я пришла к выводу, что стороны заключили соглашение в контексте дружеских отношений. CL не смогла доказать, что имеет право на компенсацию, и ее иск отклоняется», — постановила она.