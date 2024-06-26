HBO дала зеленый свет сериалу «Фонари»

«Фонари» расскажут историю членов Корпуса Зеленых Фонарей Хэла Джордана и Джона Стюарта. В сериале Стюарт будет новобранцем, а Джордан — ветераном Корпуса. Оба Фонаря будут «втянуты в темную земную тайну, когда они будут расследовать убийство в американском сердце».