HBO дала зеленый свет сериалу «Фонари»

HBO дала зеленый свет разработке сериала «Фонари». Точная дата премьеры не называется, в стриминге заявили: «скоро».
Над проектом будет работать сценарист и продюсер Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Оставленные»), шоураннер «Озарка» Крис Манди, а также автор комиксов DC Том Кинг.
«Фонари» расскажут историю членов Корпуса Зеленых Фонарей Хэла Джордана и Джона Стюарта. В сериале Стюарт будет новобранцем, а Джордан — ветераном Корпуса. Оба Фонаря будут «втянуты в темную земную тайну, когда они будут расследовать убийство в американском сердце».
Последнего Зеленого Фонаря на экране сыграл Райан Рейнолдс в одноименном фильме 2011 года. Лента получила негативные отзывы критиков за сценарий, визуальные эффекты и несоответствие исходному материалу.
При бюджете в 200 млн долларов «Зеленый Фонарь» собрал 220 млн. Первоначально также предполагалось запустить кинофраншизу, основанную на персонажах DC. Из‑за этого Warner Bros. отказалась от планов на продолжение, решив вместо этого использовать «Человека из стали» (2013) в качестве официального старта расширенной вселенной DC.