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Умер поэт Бахыт Кенжеев

Вчера в 10:59
Фото: «Поэтические чтения в США»/YouTube

В возрасте 73 лет умер поэт Бахыт Кенжеев. Об этом в соцсетях рассказал его друг, поэт Сергей Гандлевский.

Причина смерти не уточняется.

Бахыт Кенжеев родился 2 августа 1950 года в Шымкенте в Казахстане. Он дебютировал как поэт в 1977 году в коллективном сборнике «Ленинские горы. Стихи поэтов МГУ».

В 1980-х годах Кенжеев эмигрировал в Канаду, а затем переехал в США, где он выпустил свою первую книгу стихов. Позже большая часть его работ печаталась в российских изданиях и переводилась на другие языки.

Поэт написал более 20 стихотворных и прозаических произведений. Он также дважды номинировался на Нобелевскую премию по литературе.

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