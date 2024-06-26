В возрасте 73 лет умер поэт Бахыт Кенжеев. Об этом в соцсетях рассказал его друг, поэт Сергей Гандлевский.
Причина смерти не уточняется.
Бахыт Кенжеев родился 2 августа 1950 года в Шымкенте в Казахстане. Он дебютировал как поэт в 1977 году в коллективном сборнике «Ленинские горы. Стихи поэтов МГУ».
В 1980-х годах Кенжеев эмигрировал в Канаду, а затем переехал в США, где он выпустил свою первую книгу стихов. Позже большая часть его работ печаталась в российских изданиях и переводилась на другие языки.
Поэт написал более 20 стихотворных и прозаических произведений. Он также дважды номинировался на Нобелевскую премию по литературе.