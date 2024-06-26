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Крупнейшие лейблы подали в суд на разработчиков ИИ за использование музыки их артистов

Вчера в 11:02
Фото: Alexey Ruban/Unsplash

Крупнейшие мировые звукозаписывающие компании подали в суд на генераторы песен с искусственным интеллектом Suno и Udio за нарушение авторских прав. Компании утверждают, что музыкальные стартапы с ИИ эксплуатируют произведения их артистов. Об этом рассказал Guardian.

Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки объявила об исках, поданных лейблами, в числе которых — Sony Music Entertainment, Universal Music Group Recordings и Warner Records.

Один иск был подан в федеральный суд Бостона против Suno AI, а другой — в суд Нью-Йорка против Uncharted Labs, разработчика Udio AI. В них представители лейблов заявили, что программное обеспечение Suno и Udio ворует музыку, чтобы выдавать похожие работы, и потребовали компенсации в размере 150 тыс. долларов за произведение.

Компания Suno, выпустившая свой первый продукт в прошлом году и взимающая с пользователей ежемесячную плату, сотрудничает с Microsoft. Udio, выпустившая свое приложение в апреле, стала популярной, после того как американский продюсер Metro Boomin использовал ее для создания «BBL Drizzy», вирусной пародии на дисс-треки Кендрика Ламара и Дрейка.

Главный исполнительный директор Suno AI Майки Шульман заявил, что технология «разработана для создания совершенно новых результатов, а не для запоминания и повторения уже существующего контента» и не позволяет пользователям ссылаться на конкретных исполнителей.

По словам Шульмана, его стартап из Кембриджа, штат Массачусетс, пытался объяснить это лейблам, но, «вместо того чтобы вступить в добросовестную дискуссию, они вернулись к своей старой схеме действий под руководством юристов».

Председатель и исполнительный директор RIAA Митч Глейзер заявил, что музыкальная индустрия сотрудничает с ответственными разработчиками ИИ, но «нелицензионные сервисы вроде Suno и Udio, которые утверждают, что „честно“ копируют труд всей жизни артиста и используют его в своих интересах без согласия и оплаты, мешают общему делу создания инновационного и справедливого ИИ».

В марте в штате Теннесси приняли закон о защите авторов песен, исполнителей и других профессионалов музыкальной индустрии от потенциальных опасностей ИИ. Сторонники закона заявили, что его цель — гарантировать, что инструменты ИИ не смогут воспроизвести голос артиста без его согласия.

Месяц спустя более 200 артистов подписали открытое письмо, направленное некоммерческой организацией Artist Rights Alliance и призывающее компании, занимающиеся разработкой технологий искусственного интеллекта, разработчиков, платформы и цифровые музыкальные сервисы прекратить использование ИИ для нарушения и обесценивания прав артистов.

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