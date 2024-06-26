Крупнейшие лейблы подали в суд на разработчиков ИИ за использование музыки их артистов

Один иск был подан в федеральный суд Бостона против Suno AI, а другой — в суд Нью-Йорка против Uncharted Labs, разработчика Udio AI. В них представители лейблов заявили, что программное обеспечение Suno и Udio ворует музыку, чтобы выдавать похожие работы, и потребовали компенсации в размере 150 тыс. долларов за произведение.