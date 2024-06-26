Вышел трейлер рождественского боевика «Красный»

Премьера фильма была изначально запланирована на конец 2023-го, но перенеслась из‑за больших убытков студии Amazon MGM из‑за постоянных опозданий Дуэйна Джонсона на съемочную площадку. По словам источников, бюджет картины увеличился на 50 млн долларов из‑за того, что актер регулярно приходил на площадку на 7–8 часов позже.