Вышел трейлер рождественского боевика «Красный»

Студия Amazon MGM Studios представила трейлер новогоднего приключенческого боевика «Красный», в котором снялись Дуэйн Джонсон, Крис Эванс и Дж.-К.Симмонс. Премьера состоится 15 ноября.
«После того как Санта-Клаус оказывается похищен, глава службы безопасности Северного полюса (Джонсон) должен объединиться с самым известным в мире охотником за головами (Эванс) в кругосветном путешествии, чтобы спасти Рождество», — гласит синопсис.
В фильме также снялись Люси Лю, Кирнан Шипка, Бонни Хант, Кристофер Хивью, Ник Кролл и Уэсли Киммел. Режиссером проекта выступил Джейк Кэздан, создатель комедий «Очень плохая училка» и «Джуманджи: Новый уровень». Сценарий для картины написал Крис Морган, работавший над фильмами «Сотовый» и «47 ронинов».
Премьера фильма была изначально запланирована на конец 2023-го, но перенеслась из‑за больших убытков студии Amazon MGM из‑за постоянных опозданий Дуэйна Джонсона на съемочную площадку. По словам источников, бюджет картины увеличился на 50 млн долларов из‑за того, что актер регулярно приходил на площадку на 7–8 часов позже.
Вместе с тем предстоящая роль в фильме «Красный» принесет Джонсону рекордные 50 млн долларов — это самый большой гонорар в истории кино.